Для українців, які перебувають за кордоном, готуються зміни, що можуть вплинути на їхні фінансові обов'язки.

У Нідерландах розглядається питання про введення плати за проживання в приватних житлових приміщеннях для тих, хто має сталі доходи. Влада вважає, що це справедливо, оскільки працевлаштовані українці, які отримують дохід і користуються безкоштовним житлом, також повинні сплачувати свою частку витрат. Пропозиція про внески на користь господарів становить 93 євро на місяць і торкнеться лише невеликої частини з 100 000 українців, які проживають у країні.

Більшість членів парламенту підтримують посилення правил для працевлаштованих осіб, зокрема у відношенні до українців, які тут перебувають як біженці. Вони надаються певні пільги, включаючи грошову допомогу на базові потреби, проте ці пільги припиняються після того, як особа знайшла роботу. Однак контролювати цю ситуацію виявляється складно.

Українці також мають інші пільги відповідно до місцевих правил, такі як відсутність обов'язкового медичного страхування, оплати комунальних послуг і податків. Тому їм доводиться самостійно забезпечувати собі житло зі свого заробітку.

З іншого боку, є обмеження для українців, які мають тимчасовий захист у країнах, таких як Чехія. Деякі види віз, такі як канадська віза W1, можуть призвести до анулювання цього статусу, що може ускладнити їхнє подальше перебування. Тому українцям варто бути обережними та дотримуватися всіх необхідних правил і вимог для збереження статусу біженця.

Джерело: dutchnews.nl.

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