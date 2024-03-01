Для находящихся за рубежом украинцев готовятся изменения, которые могут повлиять на их финансовые обязанности.

В Нидерландах рассматривается вопрос о введении платы за проживание в частных жилых помещениях для имеющих постоянные доходы. Власти считают, что это справедливо, поскольку трудоустроенные украинцы, получающие доход и пользующиеся бесплатным жильем, также должны платить свою долю расходов. Предложение о взносах в пользу хозяев составляет 93 евро в месяц и коснется лишь небольшой части из 100 000 проживающих в стране украинцев.

Большинство членов парламента поддерживают ужесточение правил для трудоустроенных лиц, в частности в отношении украинцев, которые здесь находятся как беженцы. Они предоставляются определенные льготы, включая пособие на базовые нужды, однако эти льготы прекращаются после того, как лицо нашло работу. Однако контролировать данную ситуацию оказывается сложно.

Украинцы также имеют другие льготы в соответствии с местными правилами, такими как отсутствие обязательного медицинского страхования, оплаты коммунальных услуг и налогов. Поэтому им приходится самостоятельно обеспечивать себе жилье по своему заработку.

С другой стороны, есть ограничения для украинцев, имеющих временную защиту в таких странах, как Чехия. Некоторые виды виз, такие как канадская виза W1, могут привести к аннулированию этого статуса, что может осложнить их дальнейшее пребывание. Поэтому украинцам следует быть осторожными и соблюдать все необходимые правила и требования для сохранения статуса беженца.

Источник: dutchnews.nl.

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