На Тернопільщині люди вийшли на протест після смерті чоловіка, який знепритомнів у ТЦК.

У місті Бучач, розташованому на Тернопільщині, 29 лютого люди влаштували протест біля міської ради через загибель 49-річного чоловіка, який 27 лютого був доставлений у непритомному стані з місцевого ТЦК. За даними Telegram каналу тернопільських новин "20 хвилин", протестувальники вимагають зустрічі з працівниками ТЦК, СП та місцевої влади.

За інформацією з видання, більшість протестувальників із села, з якого походив загиблий, а також приїхали підтримати інші громади, що неподалік від Бучача. Міський голова обіцяв зустрітися з людьми після спілкування з військовим командиром.

Зазначається, що близько 50 осіб зібралися біля міської ради. Однак, на момент початку 17-ї години до протестувальників вийшов лише заступник начальника місцевої поліції, який намагається відповісти на запитання обуреної громади.

Раніше Politeka також писала про 29-річного чоловіка, який помер на третій день після мобілізації. Батьки чоловіка повідомили, що 14 лютого їх син пішов на прийом до лікаря і не повернувся додому. Пізніше він зателефонував рідним і повідомив, що проходить військово-лікарську комісію. Але 16 лютого батьки уже були повідомлені про його смерть. Чому чоловік опинився у ВЛК, а пізніше – на полігоні, ніхто не знає.

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