В Тернопольской области люди вышли на протест после смерти мужчины, который потерял сознание в ТЦК.

В городе Бучач, расположенном в Тернопольской области, 29 февраля люди устроили протест возле городского совета из-за гибели 49-летнего мужчины, который 27 февраля был доставлен в бессознательном состоянии из местного ТЦК. По данным Telegram канала тернопольских новостей "20 минут", протестующие требуют встречи с работниками ТЦК, СП и местными властями.

По информации издания, большинство протестующих из села, из которого происходил погибший, а также приехали поддержать другие общины, недалеко от Бучача. Мэр обещал встретиться с людьми после общения с военным командиром.

Отмечается, что около 50 человек собрались у городского совета. Однако на момент начала 17 часов к протестующим вышел только заместитель начальника местной полиции, который пытается ответить на вопрос возмущенной общины.

Ранее Politeka также писала о 29-летнем мужчине, умершем на третий день после мобилизации. Родители мужа сообщили, что 14 февраля их сын пошел на прием к врачу и не вернулся домой. Позже он позвонил по телефону родным и сообщил, что проходит военно-врачебную комиссию. Но 16 февраля родители уже были поставлены в известность о его смерти. Почему мужчина оказался во ВЛК, а позже – на полигоне, никто не знает.

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