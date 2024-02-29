У Верховній Раді було прийняте рішення стосовно того, кого виключити з обов'язкової мобілізації.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки було прийняте рішення підтримати звільнення від мобілізації для певних категорій громадян, повідомляє Укрінформ.

Це рішення стосується поправок до законопроєкту про мобілізацію. Секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко заявив, що на засіданні було розглянуто понад чотири тисячі правок до документа.

Костенко підкреслив, що розгляд цих правок відбувався за концептуальними блоками, які відображали основні аспекти. Він також зауважив, що комітет визначав загальну позицію щодо питань, після чого планувався окремий розгляд саме правок. Щодо звільнення від мобілізації, було ухвалено рішення стосовно таких категорій осіб:

Жінки та чоловіки, які утримують троє або більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

Жінки та чоловіки, які мають дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, визнаний втраченим безвісти або оголошений померлим.

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та інші особи, які доглядають за дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років.

Члени сімей осіб з інвалідністю I та II груп.

Крім того, Костенко повідомив, що на засіданні присутні були міністр соціальної політики та заступник міністра охорони здоров'я, чиї погляди були враховані під час обговорення цих питань. Також було вирішено питання стосовно повноважень поліції, зокрема, здійснення процесу оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Костенко також зауважив, що члени комітету обговорили питання стосовно засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням та їх бажання бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації. У результаті дискусій було ухвалено рішення стосовно встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції, а також щодо бронювання певних категорій осіб.

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