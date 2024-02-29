В Верховной Раде было принято решение о том, кого исключить из обязательной мобилизации.

На заседании Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке было принято решение поддержать освобождение от мобилизации для определенных категорий граждан, сообщает Укринформ.

Это решение касается поправок к законопроекту о мобилизации. Секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко заявил, что на заседании было рассмотрено более четырех тысяч поправок к документу.

Костенко подчеркнул, что рассмотрение этих правок проходило по концептуальным блокам, которые отражали основные аспекты. Он также отметил, что комитет определял общую позицию по вопросам, после чего планировалось отдельное рассмотрение именно поправок. Относительно освобождения от мобилизации было принято решение относительно таких категорий лиц:

Женщины и мужчины, удерживающие трое или более детей младше 18 лет, при отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, признан утраченным без вести или объявлен умершим.

Попечители, попечители, приемные родители, родители-воспитатели и другие лица, ухаживающие за детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Члены семей лиц с инвалидностью I и II групп.

Кроме того, Костенко сообщил, что на заседании присутствовали министр социальной политики и замминистра здравоохранения, чьи взгляды были учтены при обсуждении этих вопросов. Также были решены вопросы полномочий полиции, в частности, осуществление процесса оповещения военнообязанных и резервистов совместно с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Костенко также отметил, что члены комитета обсудили вопросы, касающиеся осужденных лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием и их желания быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации. В результате дискуссий было принято решение об установлении дополнительных требований о возможности прохождения государственной службы или службы в полиции, а также о бронировании определенных категорий лиц.

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