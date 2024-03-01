Банки в Украине ограничили денежные переводы с карты на карту, при этом установлен лимит не только на суммы переводов, но и на количество транзакций.

У період воєнного стану в країні діє обмеження на зняття готівки з банкоматів. Розмір цього обмеження може відрізнятися в залежності від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

ПриватБанк визначає ліміти на готівкові зняття для своїх клієнтів, виходячи з кількох ключових параметрів:

Вид картки: У банку є різноманіття карт, включаючи кредитні, дебетові, та додаткові картки, кожна з яких має встановлені ліміти на зняття готівки.

Фінансовий рейтинг клієнта: Клієнти з вищим фінансовим статусом або ті, хто належить до категорії VIP, можуть користуватися підвищеними лімітами на зняття готівки.

Індивідуальні угоди з банком: Включають умови, пов’язані з різними банківськими продуктами та послугами, як-от депозити та кредити, що ПриватБанк пропонує своїм клієнтам.

Для зняття готівки за допомогою картки від ПриватБанку, максимально дозволена сума становить 20 000 гривень протягом трьох годин.

Також варто відзначити, що деякі банкомати можуть мати обмеження на максимальну суму зняття готівки, які можуть знижувати ліміт до 1000 гривень за транзакцію або навіть менше. У таких випадках рекомендується спробувати інший банкомат або звернутися до каси банку-партнера для отримання готівки.

У ПУМБ клієнти можуть зняти до 10 000 гривень за одну транзакцію через ВсеКарту в банкоматах цієї фінансової установи. Здійснення до 10 таких операцій на день дозволяє досягти максимального денного ліміту в 100 000 гривень, встановленого Національним банком.

Ощадбанк встановлює місячний ліміт на зняття готівки до 20 000 гривень без комісії для власників картки "Моя картка". При перевищенні цього ліміту застосовується комісія у розмірі 1% від суми перевищення.

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