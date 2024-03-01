Банки в Украине ограничили денежные переводы с карты на карту, при этом установлен лимит не только на суммы переводов, но и на количество транзакций.

В период военного положения в стране действует ограничение на снятие наличных с банкоматов. Размер этого ограничения может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

ПриватБанк определяет лимиты на наличные снятия для своих клиентов исходя из нескольких ключевых параметров:

Вид карты: В банке есть многообразие карт, включая кредитные, дебетовые и дополнительные карты, каждая из которых имеет установленные лимиты на снятие наличных.

Финансовый рейтинг клиента: Клиенты с более высоким финансовым статусом или принадлежащие к категории VIP могут пользоваться повышенными лимитами на снятие наличных.

Индивидуальные соглашения с банком: Включают условия, связанные с различными банковскими продуктами и услугами, например депозиты и кредиты, которые ПриватБанк предлагает своим клиентам.

Для снятия наличных с помощью карты от ПриватБанка максимально разрешенная сумма составляет 20 000 гривен в течение трех часов.

Также стоит отметить, что некоторые банкоматы могут иметь ограничения на максимальную сумму снятия наличных денег, которые могут снижать лимит до 1000 гривен за транзакцию или даже меньше. В таких случаях рекомендуется попробовать другой банкомат или обратиться в кассу банка-партнера для обналичивания.

В ПУМБ клиенты могут снять до 10 000 гривен за одну транзакцию через Всекарту в банкоматах этого финансового учреждения. Совершение до 10 таких операций в день позволяет достичь максимального дневного лимита в 100 000 гривен, установленного Национальным банком.

Сбербанк устанавливает месячный лимит на снятие наличных до 20 000 гривен без комиссии для держателей карты "Моя карта". При превышении этого лимита применяется комиссия в размере 1% суммы превышения.

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