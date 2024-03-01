Раніше штрафи за цей вид правопорушень були невеликими – проте тепер порушникам доведеться серйозно витрачати гроші.

За порушення правил дорожнього руху та інші правопорушення водіїв автомобілів можуть бути оштрафовані, позбавлені водійського посвідчення або навіть зазнати реального тюремного ув'язнення. Про це нагадують водіям у поліції Тернопільської області.

Зокрема, значний штраф загрожує тим порушникам, які не мають при собі водійського посвідчення, страховки на автомобіль або технічного паспорту транспортного засобу. Проте навіть після настання штрафу чи позбавлення прав деякі водії нехтували цими попередженнями.

Згідно з законодавством, особам, які свідомо не виконують рішення суду, що вже набрали законної сили, може бути накладено штраф або навіть застосовано покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Повідомляється, що деякі водії, незважаючи на те, що їм позбавлено права керувати транспортними засобами, все одно сідають за кермо. Такі дії можуть мати серйозні наслідки.

Раніше штрафи за цей вид правопорушень були невеликими. Проте тепер водіям-порушникам доведеться серйозно витрачати кошти.

Якщо суд позбавив водія права керувати на тривалий термін, а він знову сів за кермо, особливо у стані алкогольного сп’яніння, на нього може бути націлено штраф у розмірі від 20 400 до 40 800 гривень. Водіїв, яких зловили за кермом без водійських прав двічі, можуть позбавити права керувати автомобілем на строк від 5 до 7 років. Крім того, їм можуть призначити реальний термін ув’язнення до 8 років.

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