Раньше штрафы за этот вид правонарушений были небольшими - однако теперь нарушителям придется серьезно тратить деньги.

За нарушение правил дорожного движения и другие правонарушения водителей автомобилей могут быть оштрафованы, лишены водительского удостоверения или даже подвергаться реальному тюремному заключению. Об этом напоминают водителям полиции Тернопольской области.

В частности, значительный штраф грозит тем нарушителям, у которых нет водительского удостоверения, страховки на автомобиль или технического паспорта транспортного средства. Однако даже после наступления штрафа или лишения прав некоторые водители пренебрегали этими предупреждениями.

Согласно законодательству, лицам, которые сознательно не выполняют решение суда, уже вступившие в законную силу, может быть наложен штраф или даже применено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Сообщается, что некоторые водители, несмотря на то, что они лишены права управлять транспортными средствами, все равно садятся за руль. Такие действия могут иметь серьезные последствия.

Раньше штрафы за этот вид правонарушений были небольшими. Однако теперь водителям-нарушителям придется серьезно тратить деньги.

Если суд лишил водителя права управлять на длительный срок, а он снова сел за руль, особенно в состоянии алкогольного опьянения, на него может быть нацелен штраф в размере от 20 400 до 40 800 гривен. Водителей, пойманных за рулем без водительских прав дважды, могут лишить права управлять автомобилем на срок от 5 до 7 лет. Кроме того, им могут назначить реальный срок заключения до 8 лет.

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