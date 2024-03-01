Незважаючи на те, що частина квартир ретельно робила оплату за послуги і не мала боргів, їм також відключили тепло.

У місті Дніпро почали відключати тепло боржникам. Комунальне підприємство "Теплоенерго" припинило подачу тепла до одного з будинків через загальну заборгованість мешканців у розмірі 538 тисяч гривень.

Незважаючи на те, що частина квартир ретельно виконувала оплату за послуги та не мала боргів, їм також відключили тепло. Проте комунальні служби обіцяють вирішити цю проблему.

Представники "Теплоенерго" повідомляють, що у згаданому будинку розташовано 14 квартир, деякі з яких ігнорували оплату за опалення протягом усього часу їхнього проживання.

"Відповідно до затверджених змін, ми ініціювали відключення від теплопостачання будинків, чиї мешканці мають заборгованості, після того, як провели інформаційну кампанію та здійснили роз’яснювальну роботу з абонентами. Ми неодноразово намагалися налагодити діалог з мешканцями, інформуючи їх про можливість реструктуризації боргів, але наші спроби часто ігнорувались", – зазначив керівник комунальної установи.

Також було зазначено, що в будинку застосовано технологічне пломбування, що унеможливлює несанкціоноване підключення до теплопостачання, навіть якщо мешканці спробують зняти пломбу.

Представники "Теплоенерго" попередили, що якщо мешканці даного будинку не укладуть договір про реструктуризацію боргів та продовжать уникаливо не оплачувати витрати на тепло, комунальне підприємство буде змушене звернутися до суду.

Це може призвести до низки фінансових наслідків для боржників, включаючи штрафні санкції, пені, інфляційні нарахування та відсотки річних за прострочену заборгованість.

Джерело: ДніпроTV.

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