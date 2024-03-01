Несмотря на то, что часть квартир тщательно производила оплату за услуги и не имела долгов, им также отключили тепло.

В городе Днепр начали отключать тепло должникам. Коммунальное предприятие "Теплоэнерго" прекратило подачу тепла в один из домов из-за общей задолженности жильцов в размере 538 тысяч гривен.

Несмотря на то, что часть квартир тщательно производила оплату за услуги и не имела долгов, им также отключили тепло. Однако коммунальные службы обещают решить эту проблему.

Представители "Теплоэнерго" сообщают, что в упомянутом доме находятся 14 квартир, некоторые из которых игнорировали оплату за отопление в течение всего времени их проживания.

"В соответствии с утвержденными изменениями, мы инициировали отключение от теплоснабжения домов, чьи жильцы имеют задолженности, после того, как провели информационную кампанию и провели разъяснительную работу с абонентами. Мы неоднократно пытались наладить диалог с жителями, информируя их о возможности реструктуризации долгов, но наши попытки часто игнорировались", – отметил руководитель коммунального учреждения.

Также было отмечено, что в доме применена технологическая пломбировка, что делает невозможным несанкционированное подключение к теплоснабжению, даже если жильцы попытаются снять пломбу.

Представители "Теплоэнерго" предупредили, что если жильцы данного дома не заключат договор о реструктуризации долгов и продолжат уклончиво не оплачивать расходы на тепло, коммунальное предприятие будет вынуждено обратиться в суд.

Это может привести к ряду финансовых последствий для должников, включая штрафные санкции, пени, инфляционные начисления и годовые проценты за просроченную задолженность.

Источник: ДніпроTV.

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