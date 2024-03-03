За Законом України, є певна категорія жінок, яка повинна стати на військовий облік.

Згідно з українським законодавством, жінки-медики або фармацевти повинні стати на військовий облік. Також жінки, які мають професію або спеціальність, схожу на ті, які вимагаються для військового обліку, можуть також долучитися за бажанням.

Згідно з пунктом 11 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу, на військовий облік призначаються жінки, які відповідають критеріям відповідно до їхньої освіти та медичного стану. Це також стосується жінок, які мають схожу спеціальність, визначену відповідним переліком, затвердженим Міністерством оборони України.

Згідно зі законодавством України, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання завдань із забезпечення оборони країни під час війни. У мирний час вони можуть добровільно приєднатися до військової служби або вступити у військовий резерв.

Жінки виконують свій військовий обов'язок на рівних засадах з чоловіками, за винятком певних випадків, передбачених законодавством, що стосується захисту материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за статевою ознакою.

Необхідно зауважити, що новий законопроєкт про мобілізацію не змінює процедуру військового обліку. Для медичного персоналу вона залишається обов'язковою. Однак, згідно з документом, який Верховна Рада затвердила на першому читанні, залучення жінок до мобілізації можливе лише за їхньою власною згодою, за умови, що вони досягли призовного віку та їхню придатність до військової служби підтвердила військово-лікарська комісія.

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