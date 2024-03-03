По Закону Украины есть определенная категория женщин, которая должна стать на военный учет.

Согласно украинскому законодательству женщины-медики или фармацевты должны стать на военный учет. Также женщины, имеющие профессию или специальность, похожую на требуемые для военного учета, могут также приобщиться по желанию.

Согласно пункту 11 статьи 1 закона о воинской обязанности и военной службе, на военный учет назначаются женщины, отвечающие критериям в соответствии с их образованием и медицинским положением. Это также касается женщин, имеющих схожую специальность, определенную соответствующим перечнем, утвержденным Министерством обороны Украины.

Согласно законодательству Украины женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения задач по обеспечению обороны страны во время войны. В мирное время они могут добровольно присоединиться к военной службе или вступить в военный резерв.

Женщины выполняют свой воинский долг на равных началах с мужчинами, за исключением определенных случаев, предусмотренных законодательством, касающимся защиты материнства и детства, а также запрета дискриминации по половому признаку.

Необходимо отметить, что новый законопроект о мобилизации не изменяет процедуру военного учета. Для медицинского персонала она остается обязательной. Однако согласно документу, который Верховная Рада утвердила на первом чтении, привлечение женщин к мобилизации возможно только по их собственному согласию, при условии, что они достигли призывного возраста и их пригодность к военной службе подтвердила военно-врачебная комиссия.

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