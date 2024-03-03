Через повномасштабне вторгення росії в Україні тривають мобілізаційні заходи, внаслідок яких усім військовозобов'язаним чоловікам можуть вручити повістку. Адвокат Юрій Сергієнко з юридичної консалтингової компанії "Де-юре" розповів, які місця є законними для її отримання.

Щоб правильно реагувати на вручення повістки, Юрій Сергієнко надає наступні поради. Він підкреслює, що в українському законодавстві не встановлені обмеження стосовно місця вручення повістки, тому її можуть вручити в будь-якому місці, включаючи санаторій або готель.

Згідно з правом, вручати повістку можуть:

представники ТЦК та СП;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники державних та місцевих органів;

керівники ЖЕКу, ОСББ, роботодавці та інші.

Проте адвокат наголошує, що повістки не мають права вручати співробітники поліції, представники територіальної оборони міста, військові ЗСУ та Національної гвардії.

Якщо повістку формують перед вами і вона не містить підпису керівника ТЦК та штампу, це може бути незаконним. Зазвичай такі особи мають порожні бланки повісток, які заповнюють на місці, що також може бути незаконним.

Якщо вам вручили повістку у громадському місці, важливо:

звернути увагу на особу, яка вручає повістку;

перевірити, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо вручення повістки;

зафільмувати подію на камеру.

Якщо представники ТЦК не посилаються на розпорядження керівника і формують повістку без його підпису, таку дію можна оскаржити в суді.

Джерело: Телеграф

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