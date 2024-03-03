Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, в результате которых всем военнообязанным мужчинам могут вручить повестку. Адвокат Юрий Сергиенко из юридической консалтинговой компании "Де-юре" рассказал, какие места законны для ее получения.

Чтобы правильно реагировать на вручение повестки, Юрий Сергиенко дает следующие советы. Он подчеркивает, что в украинском законодательстве не установлены ограничения по месту вручения повестки, поэтому ее могут вручить в любом месте, включая санаторий или гостиницу.

Согласно праву, вручать повестку могут:

представители ТЦК и СП;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки;

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители государственных и местных органов;

руководители ЖЭКа, ОСМД, работодатели и другие.

Однако адвокат отмечает, что повестки не вправе вручать сотрудники полиции, представители территориальной обороны города, военные ВСУ и Национальной гвардии.

Если повестка формируется перед вами и она не содержит подписи руководителя ТЦК и штампа, это может быть незаконным. Обычно у таких лиц есть пустые бланки повесток, которые заполняются на месте, что также может быть незаконным.

Если вам вручили повестку в общественном месте, важно:

обратить внимание на лицо, вручающее повестку;

проверить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП по вручению повестки;

снять событие на камеру.

Если представители ТЦК не ссылаются на распоряжение руководителя и формируют повестку без подписи, такое действие можно обжаловать в суде.

Источник: Телеграф

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