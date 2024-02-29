Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що одного дня банк без її відома збільшив кредитний ліміт до 120 000 грн.

Клієнти "ПриватБанку" почали ділитися своїми наріканнями. Нещодавно одна із користувачів послуг "ПриватБанку" розмістила на сайті Мінфін скаргу, пов'язану зі збільшенням кредитного ліміту. Це було зроблено без пояснень та попереджень. Від "ПриватБанку" надійшли роз'яснення, щодо цієї ситуації.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що в один день, банк без її відома, збільшив кредитний ліміт до 120 000 грн. На прохання зменшити відсотки "ПриватБанк" сказав, що тільки суд може їх змусити це зробити.

""ПриватБанк" вкрав кошти і сказав, що то якісь шахраї, то не вони. Я, щоб не сплачувати ті нереально велитенські відсотки, беру кредит в іншому банку, під 1,8% щомісячних, а не під 3,5%, та погасила цей горе-кредит. Залишився борг 17 000 грн. Так ці крадії нарахували мені на заборгованість 17000 грн.", - розповіла клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що якщо факт шахрайства буде підтверджено — банк може переглянути відсотки, які були нараховані на заборгованість.

Розрахунок відсотків за карткою проводиться за кожний календарний день використання кредитних коштів за формулою: сума заборгованості * кількість днів використання коштів * 3,5% * 12 / 365

де:

365 – постійна величина (кількість днів у році);

3,5% – постійна величина (щомісячна процентна ставка згідно з тарифами);

12 – постійна величина (кількість місяців у році).

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