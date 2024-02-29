У разі пропуску візиту до ВЛК під час мобілізації без поважної причини може покарати.

У разі належного отримання повістки під час мобілізації, військовозобов'язаний чоловік зобов'язаний з'явитися до територіального центру комплектування у вказаний час. Адвокат Кристина Очкур у You Tube пояснила, яке покарання "світить" за неявку у військкомат після проходження ВЛК під час мобілізації.

У випадку пропуску візиту до ВЛК під час мобілізації без поважної причини, на нього чекає штраф у розмірі декількох тисяч гривень. Проте, ігнорування виклику до військового комісаріату після проходження медичної комісії тягне за собою набагато строгіші заходи покарання під час мобілізації.

"Період до медичного огляду та після нього має істотну різницю у плані відповідальності. До проходження ВЛК і офіційного визнання громадянина придатним до служби, він переважно отримує повістки для уточнення інформації чи для участі у медогляді. В цей час мова йде про адміністративну відповідальність за неприбуття до територіального центру комплектування", - пояснює адвокат Кристина Очкур.

Якщо вас уже оглянула ВЛК в рамках мобілізації, визнали придатним до служби, у вас відсутні законні підстави для отримання відстрочки, і ви були належним чином повідомлені про необхідність з'явлення для відправки в військову частину, то існує ризик складання обвинувального акта через ухилення від військової служби.

У такому випадку особі може загрожувати вирок у вигляді від трьох до п'яти років ув'язнення. Таким чином, після проходження ВЛК та отримання статусу придатного до служби, слід усвідомлювати можливість настання кримінальної, а не лише адміністративної, відповідальності.

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