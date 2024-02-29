В случае пропуска визита во ВЛК во время мобилизации без уважительной причины могцт наказать.

В случае надлежащего получения повестки во время мобилизации военнообязанный мужчина обязан явиться в территориальный центр комплектования в указанное время. Адвокат Кристина Очкур в You Tube объяснила, какое наказание "светит" за неявку в военкомат после прохождения ВЛК во время мобилизации.

В случае пропуска визита во ВЛК во время мобилизации без уважительной причины, его ждет штраф в размере нескольких тысяч гривен. Однако игнорирование вызова в военный комиссариат после прохождения медицинской комиссии влечет гораздо более строгие меры наказания во время мобилизации.

"Период до медицинского осмотра и после него имеет существенную разницу в плане ответственности. До прохождения ВЛК и официального признания гражданина пригодным к службе он преимущественно получает повестки для уточнения информации или для участия в медосмотре. В настоящее время речь идет об административной ответственности за неприбытие в территориального центра комплектования", – объясняет адвокат Кристина Очкур.

Если вас уже осмотрела ВЛК в рамках мобилизации, признали годным к службе, у вас отсутствуют законные основания для получения отсрочки, и вы должным образом уведомлены о необходимости появления для отправки в воинскую часть, то существует риск составления обвинительного акта из-за уклонения от военной службы.

В таком случае лицу может грозить приговор в размере от трех до пяти лет заключения. Таким образом, после прохождения ВЛК и получения статуса пригодного к службе следует осознавать возможность наступления уголовной, а не только административной ответственности.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.