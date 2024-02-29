Голова правління компанії "Укрзалізниця" Лященко зазначив, що у випадку необхідності збільшення вартості квитків, значного фінансового тягаря для українців це не становитиме.

В Україні можливе підвищення вартості квитків на потяги "Укрзалізниці". Проте остаточне рішення щодо цього поки що не ухвалено, оскільки цей процес не повністю залежить від "Укрзалізниці".

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко.

Зокрема, зараз розглядають можливість підвищення цін квитків "Укрзалізниці" на міжнародні залізничні маршрути. Він підкреслив, що формування вартості міжнародних поїздок визначається спільно з міжнародними партнерами в процесі ціноутворення.

Голова правління компанії "Укрзалізниця" Лященко також зазначив, що у випадку необхідності збільшення вартості квитків на міжнародні рейси, значного фінансового тягаря для українців це не становитиме. "Якщо до цього і дійде, то збільшення буде незначним," – підсумував він.

Водночас варто згадати, що наприкінці минулого року в Україні вже спостерігалося значне подорожчання квитків "Укрзалізниці" на відомі напрямки до Польщі. Зокрема, ціна на квитки популярного рейсу з Києва до Варшави зросла на вражаючі 72%.

Ціни на квитки для швидкісних потягів Інтерсіті+ на маршруті Київ – Перемишль також зазнали зростання, але не такого різкого, як на рейс до Варшави, а саме на 26%.

Що стосується внутрішніх перевезень по Україні, то змін у вартості квитків не передбачається. Лященко підкреслив, що такі зміни не вписуються в фінансові плани компанії на поточний рік.

"У планах на цей рік не зазначено ніякого збільшення тарифів, ані для пасажирських, ані для вантажних перевезень", – пояснив голова правління компанії "Укрзалізниця".

Джерело: Укрінформ.

Останні новини України:

Нагадаємо, працівниця "Укрзалізниці" підготувала удар по Дніпропетровщині, деталі інциденту.

Як повідомляла Politeka, Укрзалізницю запідозрили у змові зі злодіями, постраждала розповіла подробиці.

Також Politeka писала, працівники "Укрзалізниці" ледь не зірвали постачання для ЗСУ, що відомо про злочин.