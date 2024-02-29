Председатель правления компании "Укрзализныця" Лященко отметил, что в случае необходимости увеличения стоимости билетов, значительного финансового бремени для украинцев это не составит.

В Украине возможно повышение стоимости билетов на поезда "Укрзализныци". Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято, поскольку этот процесс не полностью зависит от "Укрзализныци".

Об этом сообщил глава правления компании Евгений Лященко.

В частности, сейчас рассматривается возможность повышения цен билетов "Укрзализныци" на международные железнодорожные маршруты. Он подчеркнул, что формирование стоимости международных поездок определяется совместно с международными партнерами в процессе ценообразования.

Председатель правления компании "Укрзализныця" Лященко также отметил, что в случае необходимости увеличения стоимости билетов на международные рейсы, значительного финансового бремени для украинцев это не составит. "Если до этого и дойдет, то увеличение будет незначительным", – подытожил он.

В то же время, стоит вспомнить, что в конце прошлого года в Украине уже наблюдалось значительное подорожание билетов "Укрзализныци" на известные направления в Польшу. В частности, цена на билеты популярного рейса из Киева в Варшаву выросла на впечатляющие 72%.

Цены на билеты для скоростных поездов Интерсити+ на маршруте Киев – Перемышль также подверглись росту, но не так резкому, как на рейс в Варшаву, а именно на 26%.

Что касается внутренних перевозок по Украине, то изменений стоимости билетов не предусматривается. Лященко подчеркнул, что подобные изменения не вписываются в финансовые планы компании на текущий год.

"В планах на этот год не отмечено никакого увеличения тарифов, ни для пассажирских, ни для грузовых перевозок", – пояснил председатель правления компании "Укрзализныця".

Источник: Укринформ.

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