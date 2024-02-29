Зараз не існує офіційних оголошень про підвищення тарифів на водопостачання, лише розглядаються пропозиції.

На недавньому засіданні Національної комісії, яка займається регулюванням у секторах енергетики та комунальних послуг, прозвучала заява про потенційне збільшення гуртових цін на водопостачання, проте рішення на цей час ще не ухвалене.

Тридцять січня, близько місяця тому, НКРЕКП виступила з пропозицією про підвищення гуртових тарифів на воду. Згідно з цією пропозицією, ціни мають залишитися незмінними до кінця березня, проте існує можливість їх зростання з першого квітня та з першого липня.

Зараз не існує офіційних оголошень про підвищення тарифів на водопостачання, лише розглядаються пропозиції. Проте ситуацію можуть ускладнити зростання витрат підприємств, включаючи витрати на електроенергію.

Очікувані зміни в тарифах на водопостачання у квітні виглядатимуть так:

У Львові вартість кубометра води становитиме 8,11 грн;

В Івано-Франківську ціна залишиться на рівні 8,11 грн за кубометр;

У Чернівцях кубометр води коштуватиме 9,06 грн;

В Дрогобичі ціна на воду буде найвищою – 12,95 грн за кубометр.

Прогнозоване підвищення цін у липні показує, що тарифи залишаться незмінними порівняно з квітнем:

"Львівводоканал" продовжить тарифікувати водопостачання по 8,11 грн за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" також збереже ціну в 8,11 грн за кубометр;

Вартість води в Чернівцях залишиться на рівні 9,06 грн за кубометр;

"Дрогобичводоканал" продовжить нараховувати 12,95 грн за кубометр.

Вартість за 1 кубометр води без ПДВ може зазнати змін для окремих споживачів. Прогнозовані тарифи на липень такі:

"Львівводоканал" – 2,64 грн; "Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 грн; "Тернопільводоканал" – 11,57 грн; "Дрогобичводоканал" – 3,64 грн.

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