Сейчас не существует официальных объявлений о повышении тарифов на водоснабжение, только рассматриваются предложения.

На недавнем заседании Национальной комиссии, занимающейся регулированием в секторах энергетики и коммунальных услуг, прозвучало заявление о потенциальном увеличении оптовых цен на водоснабжение, однако решение в настоящее время еще не принято.

Тридцать января, около месяца назад, НКРЭКУ выступила с предложением о повышении оптовых тарифов на воду. Согласно этому предложению цены должны остаться неизменными до конца марта, однако существует возможность их роста с первого апреля и с первого июля.

Сейчас не существует официальных объявлений о повышении тарифов на водоснабжение, только рассматриваются предложения. Однако ситуацию могут усложнить рост расходов предприятий, включая затраты на электроэнергию.

Ожидаемые изменения в тарифах на водоснабжение в апреле будут выглядеть так:

Во Львове стоимость кубометра воды составит 8,11 грн.;

В Ивано-Франковске цена останется на уровне 8,11 грн. за кубометр;

В Черновцах кубометр воды обойдется в 9,06 грн;

В Дрогобыче цена на воду будет самой высокой – 12,95 грн за кубометр.

Прогнозируемое повышение цен в июле показывает, что тарифы останутся неизменными по сравнению с апрелем:

"Львовводоканал" продолжит тарифицировать водоснабжение по 8,11 грн за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" также сохранит цену в 8,11 грн за кубометр;

Стоимость воды в Черновцах останется на уровне 9,06 грн. за кубометр;

"Дрогобычводоканал" продолжит начислять 12,95 грн за кубометр.

Стоимость за 1 кубометр воды без НДС может претерпеть изменения для отдельных потребителей. Прогнозируемые тарифы на июль следующие:

"Львовводоканал" – 2,64 грн; "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 грн; "Тернопольводоканал" – 11,57 грн; "Дрогобычводоканал" – 3,64 грн.

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