Народний депутат від Слуги народу, член комітету з фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк зробила пояснення про податки.

Наразі в Україні не працює бронювання від мобілізації за сплатою ПДФО – податку на доходи фізичних осіб. Проте ця ідея "витає у повітрі", на даний момент вона перебуває на розгляді в Кабміні. Останнім часом у ЗМІ пошили інформацію, щодо підвищення податків.

В етері телемарафону народний депутат від Слуги народу, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, чи насправді планується підвищення податків в Україні.

Уряд України відкидає можливість збільшення податків як засобу компенсації відсутності фінансової допомоги від США.

"Сьогоднішні новини з Європейського Союзу внесли полегшення — виділення €50 млрд на підтримку України. Це означає значну допомогу для соціальних виплат, включно з допомогою внутрішньо переміщеним особам та пенсіонерам, — зазначила вона.

Василевська-Смаглюк також вказала на наявність питань, пов’язаних із прийняттям закону про мобілізацію та фінансуванням відповідних витрат. До кінця місяця планується представлення Верховній Раді урядового плану дій, спрямованого на фінансування мобілізаційних заходів.

Депутатка повідомила, що під час зустрічі з фракцією президент висловив оптимістичну оцінку перспектив отримання допомоги від США. Він зауважив, що існує можливість обійти процедуру через Сенат, залучивши Світовий банк як альтернативний канал фінансування.

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