Народный депутат от Слуги народа, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк сделала объяснение о налогах.

В настоящее время в Украине не работает бронирование от мобилизации по уплате НДФЛ – налога на доходы физических лиц. Однако эта идея "витает в воздухе", сейчас она находится на рассмотрении в Кабмине. В последнее время в СМИ сшили информацию о повышении налогов.

В эфире телемарафона народный депутат от Слуги народа, член комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк заявила, на самом ли деле планируется повышение налогов в Украине.

Правительство Украины исключает возможность увеличения налогов как средства компенсации отсутствия финансовой помощи от США.

"Сегодняшние новости из Европейского Союза внесли облегчение — выделение €50 млрд в поддержку Украины. Это означает значительную помощь для социальных выплат, включая внутренне перемещенные лица и пенсионеры, — отметила она.

Василевская-Смаглюк также отметила наличие вопросов, связанных с принятием закона о мобилизации и финансированием соответствующих расходов. До конца месяца планируется представление Верховной Раде правительственного плана действий, направленного на финансирование мобилизационных мер.

Депутат сообщила, что во время встречи с фракцией президент выразил оптимистическую оценку перспектив получения помощи от США. Он отметил, что существует возможность обойти процедуру через Сенат, привлекая Всемирный банк как альтернативный канал финансирования.

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