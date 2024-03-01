Юридичні експерти розповіли, як військовим отримати 100 000 гривень після поранення, якщо їх виплату затримують.

Після отримання травми чи поранення учасники військових дій проходять курс лікування та реабілітації. У таких випадках держава надає допомогу у розмірі 100 000 гривень. Однак інколи виникають затримки у виплаті коштів. Як отримати виплати у разі таких затримок розповіли в NV.

Кому доступні такі виплати:

Як говорять юридичниі експерти, закон передбачає виплати учасникам військових дій, які брали участь у бойових операціях. Щомісячна допомога у розмірі 100 000 гривень надається військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні чи у відпустці з травмами, що пов’язані з обороною України.

Які документи необхідні для отримання цих коштів:

Найважливішим із них є довідка про обставини поранення, яку видає військова частина. Цей документ підтверджує можливість отримання виплат. Якщо довідку не видано, необхідно подати рапорт на ім’я командира частини для ініціювання розслідування обставин поранення.

Після лікування важливо отримати не лише виписний епікриз, а й направлення на військово-лікарську комісію. Залежно від рішення цієї комісії, військовий може отримати статус учасника бойових дій або компенсацію за втрату працездатності.

Що робити якщо виплати не надходять

У випадку затримки виплат, військовому слід звернутися до своєї військової частини та подати необхідні документи, а також написати рапорт для вимоги письмової відповіді. Якщо відповідь виявиться негативною, можна написати офіційне письмове звернення до таких органів:

до командування, якому підпорядковується військова частина пораненого;

до Міноборони — 03168, місто Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 6, або на електронну адресу: zvernmou@post.mil.gov.ua, vzg@mil.gov.ua, admou@post.mil.gov.ua;

до ВСП — och_vsp@mil.gov.ua;

до Уповноваженого ВРУ з прав людини — hotline@ombudsman.gov.ua, адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

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