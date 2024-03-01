Юридические эксперты рассказали, как военным получить 100 000 гривен после ранения, если их выплату задерживают.

После получения травмы или ранения участники военных действий проходят курс лечения и реабилитации. В таких случаях государство оказывает пособие в размере 100 000 гривен. Однако иногда возникают задержки по выплате средств. Как получить выплаты в случае таких задержек рассказали в NV .

Кому доступны следующие выплаты:

Как говорят юридические эксперты, закон предусматривает выплаты участникам военных действий, участвовавших в боевых операциях. Ежемесячное пособие в размере 100 000 гривен предоставляется военнослужащим, которые находятся на лечении или в отпуске с травмами, связанными с обороной Украины.

Какие документы необходимы для получения этих средств:

Важнейшим из них является справка об обстоятельствах ранения, выдаваемая военной частью. Этот документ подтверждает возможность получения выплат. Если справка не выдана, необходимо подать рапорт на имя командира части для инициирования расследования обстоятельств ранения.

После лечения важно получить не только выписной эпикриз, но и направление на военно-врачебную комиссию. В зависимости от решения этой комиссии военный может получить статус участника боевых действий или компенсацию за потерю трудоспособности.

Что делать, если выплаты не поступают

В случае задержки выплат военнослужащему следует обратиться к своей воинской части и подать необходимые документы, а также написать рапорт для требования письменного ответа. Если ответ окажется отрицательным, можно написать официальное письменное обращение в следующие органы:

в командование, которому подчиняется воинская часть раненого;

в Миноборону — 03168, город Киев, просп. Воздухофлотский, дом. 6, или по электронному адресу: zvernmou@post.mil.gov.ua, vzg@mil.gov.ua, admou@post.mil.gov.ua;

в ВСП - och_vsp@mil.gov.ua;

к Уполномоченному ВРУ по правам человека - hotline@ombudsman.gov.ua, адрес: 01008, г. Киев, ул. Институтская, 21/8.

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