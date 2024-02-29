За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, останніми днями в Україні спостерігається зростання випадків спалаху, за порушення люди отримали штрафи.

За підпал сухої трави законом передбачено штраф. Крім того, екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати внаслідок підпалу сухої трави. У ДСНС нагадали про суми штрафів, які встановлені в Україні.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, за останні дні в Україні спостерігається зростання випадків загорянь на відкритих територіях. За порушення люди отримали штрафи. Наприклад, лише протягом останньої доби на території Дніпропетровщини зафіксовано 56 випадків пожеж у природних екосистемах, загальна площа яких перевищила 48 гектарів.

У рамках ліквідації природних катастроф в Донецькій області було припинено 19 пожеж на відкритих територіях та в екосистемах. У Кіровоградській області рятувальні служби виїздили на місце подій 5 разів для припинення загорань сухою травою, під час яких було знищено більше 2 тисяч квадратних метрів.

У Харківській області було припинено 16 пожеж, у Вінницькій – 4, а у Запорізькій – 5 в екосистемах та на відкритих територіях. З домогосподарст також стягнуто штрафи.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують про штрафи та наголошують, що часто господарська діяльність громадян стає причиною загорянь, оскільки зі збільшенням температури повітря люди починають прибирати свої ділянки і спалювати суху траву.

Згідно із законодавством, за підпал сухої трави передбачено штраф від 3 060 до 6 120 гривень.

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