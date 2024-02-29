По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в последние дни в Украине наблюдается рост случаев возгораний, за нарушение люди получили штрафы.

За поджог сухой травы законом предусмотрен штраф. Кроме того, экосистемы являются домом для животных и птиц, которые могут пострадать в результате поджога сухой травы. В ГСЧС напомнили о суммах штрафов, установленных в Украине.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в последние дни в Украине наблюдается рост случаев возгораний на открытых территориях. За нарушение люди получили штрафы. Например, только за последние сутки на территории Днепропетровщины зафиксировано 56 случаев пожаров в природных экосистемах, общая площадь которых превысила 48 гектаров.

В рамках ликвидации природных катастроф в Донецкой области было пресечено 19 пожаров на открытых территориях и экосистемах. В Кировоградской области спасательные службы выезжали на место событий 5 раз для прекращения возгораний сухой травой, во время которых было уничтожено более 2 тысяч квадратных метров.

В Харьковской области было прекращено 16 пожаров, в Винницкой – 4, а в Запорожской – 5 в экосистемах и открытых территориях. С домохозяйств также взысканы штрафы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напоминают о штрафах и отмечают, что часто хозяйственная деятельность граждан становится причиной возгораний, поскольку с увеличением температуры воздуха люди начинают убирать свои участки и сжигать сухую траву.

Согласно законодательству, за поджог сухой травы предусмотрен штраф от 3060 до 6120 гривен.

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