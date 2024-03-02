Городники дали кілька порад, як виростити капусту без дірочок та чим її підживити. Для отримання високоякісного урожаю важливо подбати про нього не тільки весною, а й в кінці літа.

Якщо на капусті з'являються дірочки - це означає, що хтось її їсть. Основними шкідниками капусти є гусениці, блішки, слимаки та капустяні мухи. Крім цього личинки можуть вигризати тунелі у качані та залишати там сліди своєї життєдіяльності. Все це не дозволяє виростити капусту такою, якою хотілося б.

Коли ви помітили дірочки на листі, то шкідник вже давно на ваших грядках та живиться капустою. Виростити капусту в такому випадку буде дуже важко. Тому варто потурбуватись про захист капусти передчасно.

Одним з найкращих засобів є тютюновий пил, який потрібно змішати з просієним попелом у однаковому співвідношенні. Такою суммішшю потрібно посипати грядки з капустою та самі качани овоча. Важливо, що це потрібно зробити ще до появи шкідників на городі. Після цього на капусту потрібно вдягнути зверху косметичні шапочки чи пакетики. Це покращує захист та захистить капусту від шкідників і допомогає ії краще виростити. Коли навала комах масова, без хімічних засобів не обійтися.

Наголошуютться також, що для отримання великих і міцних качанів капусти, особливо важливо здійснити підживлення у серпні. Рекомендується використовувати компост, що є дуже легким у застосуванні.

Навіть одноразове застосування такого підживлення значно продовжить термін зберігання капусти та запобіжить її гниттю.

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