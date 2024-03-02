Огородники дали несколько советов, как вырастить капусту без дырочек и чем ее подкормить. Для получения высококачественного урожая важно позаботиться о нем не только весной, но и в конце лета.

Если на капусте появляются дырочки – это значит, что кто-то ее ест. Основными вредителями капусты являются гусеницы, блошки, улитки и мухи. Кроме этого личинки могут выгрызать туннели в кочане и оставлять там следы своей жизнедеятельности. Все это не позволяет вырастить капусту такой, какой бы хотелось.

Когда вы заметили дырочки на листьях, то вредитель уже давно на ваших грядках и питается капустой. Вырастить капусту в таком случае будет очень тяжело. Поэтому следует позаботиться о защите капусты преждевременно.

Одним из лучших средств является табачная пыль, которую нужно смешать с просеенным пеплом в одинаковом соотношении. Такой смесью нужно посыпать грядки с капустой и сами початки овоща. Важно, что это следует сделать еще до появления вредителей на огороде. После этого на капусту нужно надеть сверху косметические шапочки или пакетики. Это улучшает защиту и защитит капусту от вредителей и помогает ее лучше вырастить. Когда нашествие насекомых массовое, без химических средств не обойтись.

Отмечаются также, что для получения больших и крепких початков капусты, особенно важно осуществить подкормку в августе. Рекомендуется использовать компост, очень легкий в применении.

Даже одноразовое применение такой подкормки значительно продлит срок хранения капусты и предотвратит ее гниение.

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