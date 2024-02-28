Згідно з останніми директивами, НБУ вимагатиме від банків проводити детальні перевірки діяльності частини українців.

Національний банк України ініціював нові вимоги до банківського сектору, зосереджені на зміцненні фінансового нагляду за певною групою клієнтів.

Як повідомили у Мінфін, про це йдеться у листі Нацбанку № 21−0006/12220, підписаному заступником голови НБУ Дмитром Олійником.

Згідно з останніми директивами, НБУ вимагатиме від банків проводити детальні перевірки діяльності страхових компаній. Цей крок спрямований на виявлення та оцінку потенційних ризиків, пов'язаних із фінансовими операціями, що викликають підозру. Регулятор підкреслює необхідність вдосконалення фінансового моніторингу страховиків, керуючись положеннями постанови НБУ №65

У листі під номером №21-0006/12220, що підписаний заступником голови Національного банку України, Дмитром Олійником, роз'яснюється необхідність проведення посиленої перевірки українських страхових компаній через значне заниження обсягів їхньої страхової діяльності.

Це зниження було виявлене НБУ під час проведення аналізу фінансових операцій, що були здійснені через рахунки в банках, а також шляхом огляду даних, що містяться у звітах страхових компаній.

Посилення фінансового моніторингу НБУ зачепить всіх страховиків, що може призвести до затримок у грошових транзакціях через додаткові перевірки, які вимагають певного часу на проведення.

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