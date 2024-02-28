Национальный банк Украины инициировал новые требования к банковскому сектору, сосредоточенные на укреплении финансового надзора за определенной группой клиентов.

Как сообщили в Минфине, об этом говорится в письме Нацбанка № 21-0006/12220, подписанном заместителем председателя НБУ Дмитрием Олейником.

Согласно последним директивам, НБУ потребует от банков проводить детальные проверки деятельности страховых компаний. Этот шаг направлен на выявление и оценку потенциальных рисков, связанных с вызывающими подозрение финансовыми операциями. Регулятор подчеркивает необходимость усовершенствования финансового мониторинга страховщиков, руководствуясь положениями постановления НБУ №65

В письме под номером №21-0006/12220, подписанном заместителем председателя Национального банка Украины Дмитрием Олийныком, разъясняется необходимость проведения усиленной проверки украинских страховых компаний из-за значительного занижения объемов их страховой деятельности.

Это снижение было обнаружено НБУ при проведении анализа финансовых операций, которые были осуществлены через счета в банках, а также путем обзора данных, содержащихся в отчетах страховых компаний.

Ужесточение финансового мониторинга НБУ затронет всех страховщиков, что может привести к задержкам в денежных транзакциях из-за дополнительных проверок, требующих определенного времени на проведение.

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