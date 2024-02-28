Стало відомо, чому в Україні збирати деревину заборонено та які штрафи передбачені за порушення.

Зазвичай люди, спостерігаючи повалені дерева, гілля та сухостій у лісі, мають намір використовувати їх як дрова.

Проте, за словами Тетяни Будько, фахівчині зі зв'язків із громадськістю та пресою Центрального лісового офісу, такі дії є порушенням Лісового кодексу України. За це доведеться сплатити штраф.

Згідно з лісовим кодексом, мертві, сухі та повалені дерева, а також їхні частини, які лежать на поверхні ґрунту через природні явища, є лісовими ресурсами, які належать державі. Тому лише власники лісів чи постійні лісокористувачі можуть їх використовувати, проводячи заготівлю сировини.

За це можуть передбачатися штрафи, які визначаються залежно від посади та статусу особи, від 102 до 238 гривень, а для посадових осіб — від 170 до 272 гривень. За словами Сергія Константинова, провідного юрисконсульта, спеціальне використання лісових ресурсів на відведеній лісовій території вимагає спеціального дозволу — лісорубного або лісового квитка.

Сергій Константинов також зазначив, що згідно зі статтею 65 КУпАП, яка стосується незаконної порубки, пошкодження або знищення лісових культур і молодих насаджень, на порушників чекає штраф у розмірі від 510 до 1020 гривень. Для посадових осіб сума штрафу значно вища — від 2550 до 5100 гривень.

Він додав, що у випадку повторного порушення протягом одного року, штрафи збільшуються: для громадян вони становитимуть від 1020 до 1530 гривень, а для посадових осіб — від 10200 до 15300 гривень.

Юрисконсульт також наголосив на важливості статті 65-1 КУпАП, яка охоплює "Знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових насаджень", передбачаючи штрафи у розмірі від 510 до 680 гривень для звичайних громадян та від 1020 до 1530 гривень для посадових осіб. Він також звернув увагу на статтю 66-1 КУпАП, що карає за "Знищення або пошкодження підросту в лісах" штрафами від 51 до 102 гривень для громадян і від 119 до 170 гривень для посадових осіб.

Джерело: Суспільне.

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