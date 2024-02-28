Стало известно, почему в Украине сбор древесины запрещен и какие штрафы предусмотрены за нарушение.

Обычно люди, наблюдая сваленные деревья, ветки и сухостой в лесу, намерены использовать их как дрова.

Однако, по словам Татьяны Будько, специалисту по связям с общественностью и прессой Центрального лесного офиса, такие действия являются нарушением Лесного кодекса Украины. За это придется уплатить штраф.

Согласно лесному кодексу, мертвые, сухие и поваленные деревья, а также их части, лежащие на поверхности почвы из-за природных явлений, являются лесными ресурсами, принадлежащими государству. Поэтому только владельцы лесов или постоянные лесопользователи могут их использовать, производя заготовку сырья.

За это могут предусматриваться штрафы, которые определяются в зависимости от должности и статуса лица от 102 до 238 гривен, а для должностных лиц - от 170 до 272 гривен. По словам Сергея Константинова, ведущего юрисконсульта, специальное использование лесных ресурсов на отведенной лесной территории требует специального разрешения – лесорубного или лесного билета.

Сергей Константинов также отметил, что согласно статье 65 КУоАП, которая касается незаконной порубки, повреждения или уничтожения лесных культур и молодых насаждений, нарушителей ждет штраф в размере от 510 до 1020 гривен. Для должностных лиц сумма штрафа значительно выше – от 2550 до 5100 гривен.

Он добавил, что в случае повторного нарушения в течение одного года штрафы увеличиваются: для граждан они составят от 1020 до 1530 гривен, а для должностных лиц — от 10200 до 15300 гривен.

Юрисконсульт также отметил важность статьи 65-1 КУоАП, которая охватывает "Уничтожение или повреждение полезащитных полос и защитных лесных насаждений", предусматривая штрафы в размере от 510 до 680 гривен для обычных граждан и от 1020 до 1530 гривен для должностных лиц. Он также обратил внимание на статью 66-1 КУоАП, наказывающую за "уничтожение или повреждение подроста в лесах" штрафами от 51 до 102 гривен для граждан и от 119 до 170 гривен для должностных лиц.

Источник: Суспільне.

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