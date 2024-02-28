Щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з прогнозом на 28 лютого.

Читання карт Таро для всіх знаків зодіаку на 28 лютого, якщо ви маєте час, проведіть особисту інвентаризацію всіх областей вашого життя, які покращилися.

Потім складіть список того, над чим вам доведеться працювати далі.

Подивіться, як ваші найсильніші сторони виникли зі слабкості, і подякуйте Всесвіту за те, що він був поруч і підтримував вас, поки ви долали свої особисті випробування.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 28 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута.

Без сумніву, минулий тиждень був важким у багатьох відношеннях, але гарна новина полягає в тому, що ситуація покращується.

Скоро вихідні, і у вас з'явиться можливість перепочити і відновити сили.

Зараз ви відчуваєте негатив, але, можливо, це каже ваша втома.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Колісниця

Ти боєць. Ви так довго тримаєтеся за цю проблему, що у вас німіють емоції, а руки знемагають від боротьби.

Але ж ви не хочете зайти так далеко тільки для того, щоб здатися, чи не так?

Ні, ти маєш більше витримки. Вам доведеться копнути в глибини свого духу, щоб знайти того внутрішнього воїна, який ніколи не здається.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Смерть, перевернута.

Це не найкращий час, щоб починати щось нове. Насправді ви можете піти на ризик і перекрити речі. Ви повинні.

Не дозволяйте собі спокуситися зробити більше, ніж потрібно будь-якої миті часу.

Зосередьтеся на виконанні цієї справи, а потім ви зможете перейти до наступної, не стримуючись попередніми зобов'язаннями.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте.

Ви знову повернетеся туди. Справи йшли добре, але раптово на шляху стала ваша невпевненість.

Вам може бути сумно через те, що ви саботували себе, але це не обов'язково має бути кінцем вашого шляху.

Позначте цей день як новий початок, коли ви станете мудрішим, ніж будь-коли раніше.

Невеликі невдачі трапляються, але ви можете використовувати цю сходинку для покращення.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Жезлів

Колеса вашого розуму продовжують обертатися, і ви ставите питанням, що вам слід робити.

Коли справа доходить до вирішення проблем, йдіть старомодним шляхом.

Створіть лист, у якому ваші плюси та мінуси будуть розділені посередині.

Зважте кожну область, щоб зрозуміти, що вам потрібно, або чого ви хочете і чому.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Усі відповіді, які вам потрібні, знаходяться усередині. Стати тихіше, щоб ваш дух міг говорити з вами.

Дозвольте собі оточити себе тишею, щоб почути, як каже внутрішній голос, і дати вам керівництво, якого ви так бажаєте у своєму житті.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута.

Турбота про себе, турбота про себе, час зайнятися собою – ось що вам потрібне.

Ти так багато віддав світу своїм друзям, а енергії залишилося не так багато.

Зробіть крок назад і перестаньте битися в битвах, які вам не під силу. Віддайте їх всесвіту та насолоджуйтесь спокоєм.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Путівник у перевернутому положенні.

Більше не треба ховатись від світу. Настав час вам знову повернутися в гру життя.

Вам потрібен був час, щоб подумати, але тепер, коли ви розумієте, що змусило вас відчувати те, що ви відчували, ви не спіткнетеся, як це було в минулому.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Ви втомилися від змін, але без них все застоюється та застаріває.

Завжди будуть речі, що змінюються. Саме так життя постійно знаходить свою рівновагу.

Ваше завдання – навчитися бути гнучкими. Пливіть за течією.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Лицар Кубків

У вас є гаряче бажання спробувати реалізувати гарну ідею.

Коли це відбувається, ваші думки і мрії можуть зосередитися на тому, як зробити так, щоб щось сталося для вас, тому поки ви хоча б не спробуєте, витягнути це зі своєї системи буде здаватися неможливим. Отже, дерзайте.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Імператриця в перевернутому положенні.

Відсутність ясності, яку ви відчуваєте зараз є причиною того, що вам важко зрозуміти, чого ви хочете.

Ви заплутуєте себе, а також заплутуєте людей довкола себе.

Зупиніться ненадовго і спробуйте перегрупуватись. Вам не потрібно нічого квапити, поки ви не будете готові.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернута.

Ви засмучені тим, що сталося. Це цілком зрозуміло.

Не намагайтеся сховати свою образу під килим. Дозвольте собі поплакати.

Це цілющі сльози, які допоможуть вам впоратися зі своїми емоціями та дадуть вам сили спробувати ще раз.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку вважають за краще жити у відносинах, а не у шлюбі: ці люди цінують свою свободу.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.