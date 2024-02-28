Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 28 февраля.

Чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 28 февраля, если у вас есть время, проведите личную инвентаризацию всех областей вашей жизни, которые улучшились.

Затем составьте список того, над чем вам предстоит работать дальше.

Посмотрите, как ваши самые сильные стороны возникли из слабости, и поблагодарите Вселенную за то, что она была рядом и поддерживала вас, пока вы преодолевали свои личные испытания.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 28 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая.

Без сомнения, прошлая неделя была трудной во многих отношениях, но хорошая новость заключается в том, что ситуация улучшается.

Скоро выходные, и у вас появится возможность отдышаться и восстановить силы.

Сейчас вы чувствуете негатив, но, возможно, это говорит ваша усталость.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесница

Ты боец. Вы так долго держитесь за эту проблему, что у вас немеют эмоции, а руки изнемогают от борьбы.

Но вы же не хотите зайти так далеко только для того, чтобы сдаться, не так ли?

Нет, у тебя больше выдержки. Вам придется копнуть в глубины своего духа, чтобы найти того внутреннего воина, который никогда не сдается.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Смерть, перевернутая.

Это не лучшее время, чтобы начинать что-то новое. На самом деле, вы можете пойти на риск и перекрыть вещи. Вы должны.

Не позволяйте себе соблазниться сделать больше, чем необходимо в любой момент времени.

Сосредоточьтесь на выполнении этого одного дела, а затем вы сможете перейти к следующему, не сдерживаясь предыдущими обязательствами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое.

Вы снова вернетесь туда. Дела шли хорошо, но внезапно на пути встала ваша неуверенность.

Вам может быть грустно из-за того, что вы саботировали себя, но это не обязательно должно быть концом вашего пути.

Отметьте этот день как новое начало, когда вы станете мудрее, чем когда-либо прежде.

Небольшие неудачи случаются, но вы можете использовать эту ступеньку для улучшения.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Колеса вашего разума продолжают вращаться, и вы задаетесь вопросом, что вам следует делать.

Когда дело доходит до решения проблем, идите старомодным путем.

Создайте лист, в котором ваши плюсы и минусы будут разделены посередине.

Взвесьте каждую область, чтобы понять, что вам нужно или чего вы хотите и почему.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Все ответы, которые вам нужны, находятся внутри. Станьте тише, чтобы ваш дух мог говорить с вами.

Позвольте себе возможность окружить себя тишиной, чтобы услышать, как говорит внутренний голос, и дать вам руководство, которого вы так желаете в своей жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Забота о себе, забота о себе, время заняться собой – вот что вам нужно.

Ты так много отдал миру, своим друзьям, а энергии осталось не так много.

Сделайте шаг назад и перестаньте сражаться в битвах, которые вам не по плечу. Отдайте их вселенной и наслаждайтесь покоем.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник в перевернутом положении.

Больше не нужно прятаться от мира. Пришло время вам снова вернуться в игру жизни.

Вам нужно было время, чтобы подумать, но теперь, когда вы понимаете, что заставило вас чувствовать то, что вы чувствовали, вы не споткнетесь, как это было в прошлом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Вы устали от перемен, но без них все застаивается и устаревает.

Всегда будут вещи, которые меняются. Именно так жизнь постоянно находит свое равновесие.

Ваша задача — научиться быть гибкими. Плывите по течению.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Рыцарь Кубков

У вас есть горячее желание попробовать реализовать хорошую идею.

Когда это происходит, ваши мысли и мечты могут сосредоточиться на том, как сделать так, чтобы что-то произошло для вас, поэтому, пока вы хотя бы не попытаетесь, вытащить это из своей системы будет казаться невозможным. Итак, дерзайте.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Императрица в перевернутом положении.

Отсутствие ясности, которое вы чувствуете сейчас, является причиной того, что вам трудно понять, чего вы хотите.

Вы запутываете себя, а также запутываете людей вокруг себя.

Остановитесь ненадолго и попытайтесь перегруппироваться. Вам не нужно ничего торопить, пока вы не будете готовы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Вы расстроены тем, что произошло. Это совершенно понятно.

Не пытайтесь спрятать свою обиду под ковер. Позвольте себе поплакать.

Это целебные слезы, которые помогут вам справиться со своими эмоциями и дадут вам силы попытаться еще раз.

Источник: yourtango.

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