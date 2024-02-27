Деякі дні на цьому тижні з 26 лютого по 3 березня можуть принести багато клопоту, переживань і проблем.

Так, на цьому тижні з 26 лютого по 3 березня можуть активізуватися закулісні ігри, брехня.

За словами астрологині і авторка каналу Scorpio, розпочинається новий цикл Сонце—Сатурн, який принесе кармічні події, поставить перед кожним з нас своє завдання.

Так, 27 лютого стане сприятливим днем для комунікації з партнерами, зустрічей, перемовин та побачень.

«Проте напружені аспекти спровокують схильність повихвалятися перед іншими, надмірну самовпевненість, буде складно доводити справи до кінця», - попереджає астрологиня.

З 26 по 29 лютого Марс у напрузі до Юпітера. Енергія цього дня принесе бажання допомогти в неприйнятній формі, потурання своїм бажанням, нав'язування своєї волі, амбіційність.

Найнебезпечніші дні тижня з 26 лютого по 3 березня.

А от у середу, 28 лютого, Сонце з'єднується з Сатурном та Меркурієм.

«Тож терпіння, витривалість та цілеспрямованість дадуть чудові результати. Також активується хитрість, надмірна гординя, брехливість, проблеми з самореалізацією. Цього дня події будуть мати кармічний зміст, оскільки ще й Місяць буде проходити вісь кармічних вузлів», - розповіла експертка з прогнозів.

Астрологиня закликає сприймати події цього дня як належне, як знак від Вищих сил.

«Не тримайтесь за те, що полишає вас, приймайте випробування долі стійко», - радить астролог.

29 лютого і 1 березня буде зобре зайнятись очищенням себе та свого помешкання від негативу.

Але астрологиня зазначає, що перший день весни буде конфліктним і аварійно-небезпечним. Зростає небезпека з неба.

Найнебезпечніші дні тижня з 26 лютого по 3 березня.

Крім того, першого березня слід бути обережними з фінансами.

Другого березня енергії дня будуть сприятливими для психологів, містиків, для творчих та для духовних особистостей. Астрологиня радить уважно прислухатись до свого внутрішнього голосу, проте не ігнорувати сигнали тривоги, не ризикувати.

«03.03 Венера в точній напрузі до Урана принесе неочікувані проблеми у фінансовій та особистій сферах. Не переоцінюйте свої сили, не ігноруйте виконання своїх обов'язків, уникайте ризиків та суперечок з партнерами, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе», - розповіла про третій день березня астрологиня.

Крім того, цього дня можливі непорозуміння, плітки, хитрість і обман.

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