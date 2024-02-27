Некоторые дни на этой неделе с 26 февраля по 3 марта могут доставить много хлопот, переживаний и проблем.

Так, на этой неделе с 26 февраля по 3 марта могут активизироваться закулисные игры, ложь.

По словам астролога и автор канала Scorpio, начинается новый цикл Солнце-Сатурн, который принесет кармические события, поставит перед каждым из нас свою задачу.

Так, 27 февраля станет благоприятным днем ​​для коммуникации с партнерами, встреч, переговоров и свиданий.

«Однако напряженные аспекты спровоцируют склонность хвастаться перед другими, чрезмерную самоуверенность, будет сложно доводить дела до конца», – предупреждает астролог.

С 26 по 29 февраля Марс в напряжении Юпитера. Энергия в этот день принесет желание помочь в неприемлемой форме, попустительство своему желанию, навязывание своей воли, амбициозность.

Самые опасные дни недели с 26 февраля по 3 марта.

А вот в среду, 28 февраля, Солнце соединяется с Сатурном и Меркурием.

«Поэтому терпение, выносливость и целеустремленность дадут отличные результаты. Также активируется хитрость, чрезмерная гордыня, лживость, проблемы с самореализацией. В этот день события будут иметь кармическое содержание, поскольку еще и Луна будет проходить ось кармических узлов», - рассказала эксперт по прогнозам.

Астролог призывает воспринимать события этого дня как должное как знак от Высших сил.

«Не держитесь за то, что оставляет вас, принимайте испытание судьбы стойко», – советует астролог.

29 февраля и 1 марта будет хорошо заняться очищением себя и своего жилья от негатива.

Но астролог отмечает, что первый день весны будет конфликтным и аварийно опасным. Возрастает опасность с неба.

Самые опасные дни недели с 26 февраля по 3 марта.

Кроме того, первого марта следует соблюдать осторожность с финансами.

Второго марта энергии дня будут благоприятны для психологов, мистиков, для творческих и духовных личностей. Астролог советует внимательно прислушиваться к своему внутреннему голосу, но не игнорировать сигналы тревоги, не рисковать.

«03.03 Венера в точном напряжении к Урану принесет неожиданные проблемы в финансовой и личной сферах. Не переоценивайте свои силы, не игнорируйте исполнение своих обязанностей, избегайте рисков и споров с партнерами, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя», - рассказала о третьем дне марта астролог.

Кроме того, в этот день возможны недоразумения, сплетни, хитрость и обман.

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