У вапнякових відкладеннях на півдні Китаю знайшли нову, надзвичайно добре збережену скам'янілість водної тварини. Розміри її досягали 5 метрів. Про це пишуть у BBC.

Ця істота перебувала на Землі в давньому Тріасовому періоді, але її повна анатомія стала доступною вченим лише зараз, завдяки захоплюючому відкриттю. Нова наукова назва рептилії - "Диноцефалозавр орієнталіс", була встановлена ще у 2003 році. Вчені відзначають, що це відкриття дозволило вперше отримати повний образ тварини. Доктор Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії, який взяв участь у дослідженні, говорить, що цей "дивний мешканець" вражає своєю неповторною формою та структурою.

"Тварина мала несподівані особливості, такі як кінцівки, що нагадували ластівки, та дуже довга шия, що перевищувала розміри тулуба й хвоста разом узяті", - пояснює доктор. Вчений також висловлює думку, що "довга, гнучка шия з 32 хребцями, могла бути важливою перевагою під час полювання, дозволяючи Диноцефалозавру орієнталіс шукати здобич у водяних ущелинах".

Це відкриття стало ще одним підтвердженням унікальності Тріасового періоду, додаючи нові пазлові елементи до загадкового світу доісторичних тварин.

Результати досліджень були опубліковані в журналі Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, де детально описано цю нову скам'янілість та її важливість для науки.

