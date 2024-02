В известняковых отложениях на юге Китая обнаружили новое, чрезвычайно хорошо сохранившееся окаменелость водного животного. Размеры ее достигали 5 метров. Об этом пишут в BBC.

Это существо находилось на Земле в древнем Триасовом периоде, но его полная анатомия стала доступной ученым только сейчас, благодаря увлекательному открытию. Новое научное название рептилии – "Диноцефалозавр ориенталис", было установлено еще в 2003 году. Ученые отмечают, что это открытие позволило впервые обрести полный образ животного. Доктор Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии, принявший участие в исследовании, говорит, что этот "странный житель" поражает своей неповторимой формой и структурой.

"Животное имело неожиданные особенности, такие как конечности, напоминавшие ласточки, и очень длинная шея, превышающая размеры туловища и хвоста вместе взятые", - объясняет доктор. Ученый также высказывает мнение, что "длинная, гибкая шея с 32 позвонками могла быть важным преимуществом во время охоты, позволяя Диноцефалозавру ориенталис искать добычу в водных ущельях".

Это открытие стало еще одним подтверждением уникальности Триасового периода, добавляя новые пазловые элементы в загадочный мир доисторических животных.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Earth and Environmental Science: Transactions of Royal Society of Edinburgh, где подробно описана новая окаменелость и ее важность для науки.

Последние новости Украины:

Работодатели многое требуют и не хотят платить хорошие зарплаты: украинцы недовольны

"Нафтогаз" предупредил всех потребителей: нужно выполнить три простых шага

Украинцы могут разбогатеть на старых монетах: за которые 25 копеек могут заплатить 7 тысяч