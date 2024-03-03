Українські пенсіонери, які працювали у пеіних галузях, мають знижку на комунальні послуги у розмірі 100%.

Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості у визначених сферах, можуть скористатися пільгою у вигляді повної знижки на оплату комунальних послуг. Це включає оплату за електроенергію, газ, а також придбання пічного палива. Інформація про це надходить від Пенсійного фонду України.

Хто має право на цю пільгу?

Пільга надається колишнім працівникам у наступних галузях: освіти, медицини, охорони рослин, культури (у тому числі працівникам бібліотек і музеїв), а також державних і комунальних установ культури та освіти. Ця пільга не розповсюджується на членів сім'ї пенсіонера. Однак її отримання залежить від доходу пенсіонера і надається лише у випадку, якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців не перевищує певного рівня (у 2024 році це 4 240 грн). Пільга надається на протязі дванадцяти місяців з моменту встановлення права на неї.

Які документи потрібні?

Для отримання цієї пільги потрібно мати підтвердження про роботу в сільській місцевості у відповідних галузях. Цю інформацію вносять до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Як подати заявку?

Заявку та необхідні документи можна подати особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду, або відповідними уповноваженими органами місцевої влади. Також можна відправити їх поштою на адресу Фонду або зробити це онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду або портал Дія.

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