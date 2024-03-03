Пенсионеры, работавшие в сельской местности в определенных областях, могут воспользоваться льготой в виде полной скидки на оплату коммунальных услуг. Это включает в себя оплату за электроэнергию, газ, а также приобретение печного топлива. Информация об этом поступает от Пенсионного фонда Украины.

Кто имеет право на эту льготу?

Льгота предоставляется бывшим работникам в следующих областях: образования, медицины, охраны растений, культуры (в том числе работникам библиотек и музеев), а также государственных и коммунальных учреждений культуры и образования. Эта льгота не распространяется на членов семьи пенсионера. Однако его получение зависит от дохода пенсионера и предоставляется только в случае, если среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает определенного уровня (в 2024 году это 4 240 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с момента установления права на нее.

Какие документы нужны?

Для получения этой льготы требуется подтверждение о работе в сельской местности в соответствующих отраслях. Эту информацию вносят в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Как подать заявку?

Заявку и необходимые документы можно подать лично через сервисные центры Пенсионного фонда или соответствующими уполномоченными органами местных властей. Также можно отправить их по почте в адрес Фонда или сделать это онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда или портал Действие.

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