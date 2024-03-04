Українці, які відповідають певним категоріям, мають можливість отримати фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень, інформують у "Допомога УВКБ ООН Полтавська область".
Реєстрація для цих виплат здійснюється в УВКБ ООН у Полтавській області, аби врахувати деякі умови та зібрати необхідний пакет документів.
Отримати цю допомогу можуть:
- Батьки-одинаки, що піклуються про дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;
- Сім'ї літніх людей віком понад 55 років;
- Сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;
- Сім'ї, які опікуються прийомними дітьми.
Умови для отримання допомоги такі:
- Відсутність отримання попередніх виплат від міжнародних організацій;
- Сім'я повинна мати дохід, що не перевищує 5 400 гривень на людину на місяць;
- Переселенці, які покинули свої домівки після 24 лютого 2022 року та повернулися до місць постійного проживання.
Для оформлення заяви необхідно мати наступні документи:
- ІПН;
- Документ для посвідчення особи;
- Довідка ВПО;
- IBAN банківської картки головного заявника;
- Свідоцтво про народження дітей;
- Документ про опіку над дитиною;
- Посвідчення або медична довідка про інвалідність чи хронічне захворювання.
Реєстрація відбуватиметься 29 лютого та 7 березня з 10:00 до 16:00 у смт Велика Багачка, за адресою: вул. Шевченка, 73. При оформленні заяви необхідна присутність усіх членів родини. Однак у разі наявності маломобільних осіб у родині реєстрація дозволяється за умови надання медичної довідки разом з оригіналами необхідних документів.
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