Певні категорії осіб в Україні можуть отримати 10 800 гривень.

Українці, які відповідають певним категоріям, мають можливість отримати фінансову допомогу в розмірі 10 800 гривень, інформують у "Допомога УВКБ ООН Полтавська область".

Реєстрація для цих виплат здійснюється в УВКБ ООН у Полтавській області, аби врахувати деякі умови та зібрати необхідний пакет документів.

Отримати цю допомогу можуть:

Батьки-одинаки, що піклуються про дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;

Сім'ї літніх людей віком понад 55 років;

Сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

Сім'ї, які опікуються прийомними дітьми.

Умови для отримання допомоги такі:

Відсутність отримання попередніх виплат від міжнародних організацій;

Сім'я повинна мати дохід, що не перевищує 5 400 гривень на людину на місяць;

Переселенці, які покинули свої домівки після 24 лютого 2022 року та повернулися до місць постійного проживання.

Для оформлення заяви необхідно мати наступні документи:

ІПН;

Документ для посвідчення особи;

Довідка ВПО;

IBAN банківської картки головного заявника;

Свідоцтво про народження дітей;

Документ про опіку над дитиною;

Посвідчення або медична довідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Реєстрація відбуватиметься 29 лютого та 7 березня з 10:00 до 16:00 у смт Велика Багачка, за адресою: вул. Шевченка, 73. При оформленні заяви необхідна присутність усіх членів родини. Однак у разі наявності маломобільних осіб у родині реєстрація дозволяється за умови надання медичної довідки разом з оригіналами необхідних документів.

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