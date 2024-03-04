Украинцы, соответствующие определенным категориям, имеют возможность получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен, передают в "Помощь УВКБ ООН Полтавская область".

Регистрация этих выплат осуществляется в УВКБ ООН в Полтавской области, чтобы учесть некоторые условия и собрать необходимый пакет документов.

Получить эту помощь могут:

Родители-одиночки, заботящиеся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;

Семьи пожилых людей старше 55 лет;

Семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;

Семьи, которые занимаются приемными детьми.

Условия для получения помощи следующие:

отсутствие получения предварительных выплат от международных организаций;

Семья должна иметь доход, не превышающий 5400 гривен на человека в месяц;

Переселенцы, покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года, вернулись в места постоянного проживания.

Для оформления заявления необходимо иметь следующие документы:

ИНН;

Документ для удостоверения личности;

Справка ВПЛ;

IBAN банковской карты главного заявителя;

Свидетельство о рождении детей;

документ об опеке над ребенком;

Удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

Регистрация будет проходить 29 февраля и 7 марта с 10:00 до 16:00 в пгт Большая Багачка, по адресу: ул. Шевченко, 73. При оформлении заявления необходимо присутствие всех членов семьи. Однако в случае наличия маломобильных лиц в семье регистрация разрешается при предоставлении медицинской справки вместе с оригиналами необходимых документов.

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