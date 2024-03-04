Украинцы, соответствующие определенным категориям, имеют возможность получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен, передают в "Помощь УВКБ ООН Полтавская область".
Регистрация этих выплат осуществляется в УВКБ ООН в Полтавской области, чтобы учесть некоторые условия и собрать необходимый пакет документов.
Получить эту помощь могут:
- Родители-одиночки, заботящиеся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;
- Семьи пожилых людей старше 55 лет;
- Семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;
- Семьи, которые занимаются приемными детьми.
Условия для получения помощи следующие:
- отсутствие получения предварительных выплат от международных организаций;
- Семья должна иметь доход, не превышающий 5400 гривен на человека в месяц;
- Переселенцы, покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года, вернулись в места постоянного проживания.
Для оформления заявления необходимо иметь следующие документы:
- ИНН;
- Документ для удостоверения личности;
- Справка ВПЛ;
- IBAN банковской карты главного заявителя;
- Свидетельство о рождении детей;
- документ об опеке над ребенком;
- Удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.
Регистрация будет проходить 29 февраля и 7 марта с 10:00 до 16:00 в пгт Большая Багачка, по адресу: ул. Шевченко, 73. При оформлении заявления необходимо присутствие всех членов семьи. Однако в случае наличия маломобильных лиц в семье регистрация разрешается при предоставлении медицинской справки вместе с оригиналами необходимых документов.
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