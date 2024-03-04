Украинцы, соответствующие определенным категориям, имеют возможность получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен, передают в "Помощь УВКБ ООН Полтавская область".

Регистрация этих выплат осуществляется в УВКБ ООН в Полтавской области, чтобы учесть некоторые условия и собрать необходимый пакет документов.

Получить эту помощь могут:

  • Родители-одиночки, заботящиеся о детях до 18 лет и/или людях старше 55 лет;
  • Семьи пожилых людей старше 55 лет;
  • Семьи, ухаживающие за лицами с особыми потребностями;
  • Семьи, которые занимаются приемными детьми.

деньги

Условия для получения помощи следующие:

  • отсутствие получения предварительных выплат от международных организаций;
  • Семья должна иметь доход, не превышающий 5400 гривен на человека в месяц;
  • Переселенцы, покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года, вернулись в места постоянного проживания.

Для оформления заявления необходимо иметь следующие документы:

  • ИНН;
  • Документ для удостоверения личности;
  • Справка ВПЛ;
  • IBAN банковской карты главного заявителя;
  • Свидетельство о рождении детей;
  • документ об опеке над ребенком;
  • Удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хроническом заболевании.

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Регистрация будет проходить 29 февраля и 7 марта с 10:00 до 16:00 в пгт Большая Багачка, по адресу: ул. Шевченко, 73. При оформлении заявления необходимо присутствие всех членов семьи. Однако в случае наличия маломобильных лиц в семье регистрация разрешается при предоставлении медицинской справки вместе с оригиналами необходимых документов.

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