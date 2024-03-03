В Україні фіксують випадки припинення пенсійних виплат громадянам після їхнього виїзду за кордон. Причини припинення виплат можуть бути різними. Зокрема, якщо особа виїжджає до іншої країни на посиійне проживання, якщо інше не передбачене міжнародним договором України.

Про це інформує благодійний фонд "Право на захист".

Згідно із законодавством України щодо загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, перерахунок коштів може припинитись у наступних випадках:

Подання недостовірних документів для отримання пенсії. Смерть пенсіонера. Неотримання пенсійних виплат протягом шести місяців через проблеми з поштовим зв'язком. Інші обставини, передбачені законом, такі як закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію через втрату годувальника. Визнання пенсіонера непрацездатною особою. Працевлаштування особи, яка отримує пенсію за вислугу років, на посаду, що дає право на таку пенсію.

Якщо виникла потреба у поновленні пенсійних виплат після встановлення причин їхнього припинення, цей процес має бути здійснений протягом десяти днів. У випадку невідомості причини припинення виплат, пенсіонеру слід звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду України для уточнення обставин. Це необхідно для отримання офіційної відповіді, яка може бути оскаржена, у тому числі судовим шляхом. Такі звернення можна подавати через вебпортал Пенсійного фонду України в особистому кабінеті.

У разі, якщо пенсійні виплати не надходять на поточний рахунок протягом року, банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини. Пенсіонер також має право подати заяву до Пенсійного фонду України у випадку таких ситуацій. Крім того, орган може припинити перерахування пенсії в разі виключення банку зі списку уповноважених банків.

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