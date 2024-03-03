В Украине фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после выезда за границу. Причины прекращения выплат могут быть разными. В частности, если лицо выезжает в другую страну на постоянное проживание, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Право на защиту" .

Согласно законодательству Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, перерасчет средств может прекратиться в следующих случаях:

Представление недостоверных документов для получения пенсии. Смерть пенсионера. Неполучение пенсионных выплат в течение шести месяцев из-за проблем с почтовой связью. Другие обстоятельства, предусмотренные законом, такие как истечение срока обучения детей, получающих пенсию из-за потери кормильца. Признание пенсионера нетрудоспособным лицом. Трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на такую ​​пенсию.

Если потребуется возобновление пенсионных выплат после установления причин их прекращения, этот процесс должен быть осуществлен в течение десяти дней. В случае неизвестности причины прекращения выплат пенсионеру следует обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд Украины для уточнения обстоятельств. Это необходимо для получения официального ответа, который может быть обжалован, в том числе судебным путем. Такие обращения можно подавать через веб-портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете.

В случае, если пенсионные выплаты не поступают на текущий счет в течение года, банк обязан сообщить об этом соответствующему органу Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства. Пенсионер также имеет право подать заявление в Пенсионный фонд Украины в случае таких ситуаций. Кроме того, орган может прекратить перечисление пенсии при исключении банка из списка уполномоченных банков.

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