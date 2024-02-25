Чи знаєте ви той старий запах, який через деякий час накопичується на рушниках ?

Ось поради, як зберегти рушники продезінфікованими та свіжими.

1) Як прати рушники - сортуйте рушники по тканині та кольору.

Складіть бавовняні та лляні банні рушники в окремі стоси. Далі розділіть ці стопки на білі, темні (наприклад, темно-червоний, темно-синій та фіолетовий) та світлі (наприклад, рожевий, жовтий та блакитний).

2) Очистіть миючим засобом.

Додайте до пральної машини 1/4 склянки прального порошку або, якщо білизна дуже брудна, 1/2 склянки миючого засобу. Разом із миючим засобом додайте 1/2 склянки бури. Бура підвищує очищувальну здатність миючого засобу та зменшує запахи.

3) Як прати рушники – використовуйте відбілювач

Додайте відбілювач, щоб освітлити та дезінфікувати банні рушники. Використовуйте 3/4 склянки звичайного відбілювача для білих та білих рушників. Використовуйте 3/4 склянки безпечного кольору відбілювача для кольорових рушників. Якщо у пральній машині немає дозатора відбілювача, змішайте відбілювач з 1 літром води.

Додайте цю суміш на п'ять хвилин у цикл прання. Якщо ви використовуєте занадто багато відбілювача, ви можете пошкодити рушники, зробивши їх жовтими та ламкими. Якщо ви знаєте, що у вас жорстка вода, використовуйте кисневий відбілювач замість хлорного, щоб запобігти появі плям.

4) Використовуйте оцет

Якщо ваші рушники здаються менш поглинаючими, ніж раніше, або мають стійкий запах, не використовуйте відбілювач і використовуйте оцет замість них. Під час прання використовуйте 1/2 склянки 5% білого оцту. Оцет допомагає видалити запахи та залишки миючих засобів, завдяки чому ваші рушники будуть такими ж пухнастими та свіжими, як того дня, коли ви їх купили.

Для машини з вертикальним завантаженням просто підніміть кришку та влийте оцет. У випадку машини з фронтальним завантаженням, зачекайте, поки вода з попереднього циклу повністю стіче. Відкрийте дверцята і вилийте оцет на рушники. Важливо ніколи не поєднувати оцет та відбілювач. Для ефективного та безпечного результату використовуйте лише один засіб за цикл прання.

5) Як прати рушники: перевірте налаштування пральної машини.

Правильно обрана температура вбиває більшість поширених бактерій. Це прийнятно для бавовняних рушників, але дуже жарко для лляних рушників. Виберіть температуру для бавовняних рушників та теплу для лляних рушників.

6) Вчасно виймайте рушники.

Виймайте рушники із пральної машини відразу після віджиму; якщо залишити їх у пральній машині, поки вони вологі, ви можете звести нанівець щойно виконане чищення. Помістіть їх у сушарку та встановіть високу температуру для бавовняних рушників банних і остудіть для лляних рушників.

Освіжіть свої рушники за допомогою цих кроків та насолоджуйтесь новою свіжістю та комфортом, які вони привносять у ваше повсякденне життя. Наші засоби для чищення допоможуть вам зберегти ваші рушники як нові, забезпечуючи приємні відчуття кожен раз, коли ви їх використовуєте.

Джерело: peakcleaningco .

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