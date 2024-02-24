Ваше щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з прогнозом на 24 лютого.

Щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку 24 лютого.

Сонце знаходитиметься у знаку зодіаку Риб, мрійливому та духовному місці для цього світила.

Наступні кілька днів сприятливі для справ, які виділять вас із натовпу.

Не поспішайте події, якщо можете, ось загальний посил.

Зверніть увагу на свій духовний шлях, зберігайте позитивний настрій і знайдіть час, щоб розібратися в усьому, перш ніж діяти.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 24 лютого.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Король пентаклів.

Не бійтеся, що ви багато пропустите. У вас є божественна мета, яку ніхто не може у вас забрати. Є багато можливостей, щоб оминути.

Вам не потрібно турбуватися про те, що те, що ви хочете, закінчиться, тому що якщо це станеться, це не призначалося для вас.

Саме ваша унікальність принесе вам щось і збереже її для вас не тільки у відповідний момент, але й завжди. Світ сповнений безмежного достатку.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

У страху є забавний спосіб змусити вас відчути, що ви не можете уникнути поганої ситуації, але правда в тому, що, можливо, це потребуватиме часу (більше, ніж ви сподівалися) та стратегії.

Можливо, вам доведеться зробити крок назад і зітхнути, щоб заспокоїти свій розум. Можливо, ви побачите речі краще, якщо трохи розслабтеся.

Двері, які вам потрібно відчинити, можуть бути невидимими через стрес, який ви відчуваєте. Як тільки ваш розум проясниться, ви легко це помітите.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

У результаті ви вибухнули та дозволили комусь висловити свою думку. Можливо, ви спалили міст, але ви також можете його відновити.

Потрібна величезна мужність, щоб визнати, що ви вийшли за межі дозволеного. Ви можете відчути, що проковтнути свою гордість перед кимось це більше, ніж ви можете винести.

Вам не обов'язково говорити їм це, але ви можете визнати свою вищу силу, щоб досягти більшого, а потім рухатися далі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сімка Меч.

Вас позбавили душевного спокою. Вам не надали тієї поваги, якої ви заслужили, і це не нормально.

У вас є право засмучуватися, але ви також можете використовувати це як можливість стати більш значною людиною. Дозвольте собі отримати уроки з цього досвіду.

Дайте собі дозвіл рости замість того, щоб дозволяти комусь іншому змушувати вас почуватися на дні.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Коли ви хапаєтеся за соломинку і намагаєтеся контролювати людей, місця, ситуації чи речі, ви виявляєте, що життя насправді не таке вже й щасливе. Страшно дозволити світові йти своєю чергою.

Але краса пізнання дару звільнення полягає в тому, що ви зміцнюєте довіру у своєму серці.

Ви можете дізнатися, що Всесвіт не скине вас на голову, коли життя вийде з-під контролю. Ви побачите, що, незважаючи на всі ваші страхи, ви у надійних руках.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Смерть.

Ви починаєте краще усвідомлювати, що вам подобається, а що ні, і це початок нової, дивовижної пригоди, в якій ви зможете вибирати свій шлях і робити те, що відповідає вашій внутрішній істині.

Так, сумно бачити те, що ти колись любив, видимим тільки в дзеркалі заднього виду, але як здорово бачити все, що ти коли-небудь хотів, прямо перед собою все життя!

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані.

Коли ви починаєте приймати рішення, чи то за незнанням, чи за бажанням, ви бачите речі по-іншому. Ви більше не дозволяєте наївності бути вашим провідником.

Ви вирішуєте дозволити своєї радості та щастя стати світлом вашого життя та причиною, через яку ви рухаєтеся вперед. Ви можете закохатися в це життя, ви робите один вибір за один раз, але вам потрібно з чогось починати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Світ

Ви піднімаєтеся сходами успіху, і вам довелося наступити на кілька пальців ніг, щоб досягти її.

Можливо, ви навіть не уявляєте, як вам удалося протриматися так довго. Ви дуже багато працювали, а іншим це, можливо, навіть здавалося легким.

Щоб залишатися на вершині, вам потрібно продовжувати наполягати і наполягати. Той факт, що ви досягли своєї мети, не означає, що ця подорож закінчена.

Це означає, що все тільки починається, і вам доведеться стати воїном у своєму житті.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Зараз ви робите занадто багато роботи, і вам доведеться відпустити частину цієї роботи, інакше ви просто втомитеся і швидко дістанетеся до мети. Ви думали, що це єдиний шлях, але це не так.

Правда в тому, що навіть якщо ви зосередитеся на чомусь одному лише на якийсь час, ви все одно досягнете успіху - можливо, навіть більшого, ніж ви очікували, виконуючи купу маленьких справ щодня.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Ви цінуєте те, що є у вашому житті. Ось чому, коли ви відчуваєте, що хтось має відношення до своїх прав, ви засмучуєтеся і навіть злитесь.

Ви не можете змінити спосіб мислення інших, навіть якщо спробуєте, але ви можете використати своє життя як зразок хорошого життя, і, сподіваюся, вони зрозуміють, що ви робите, і підвищать свою обізнаність, можливо, навіть покращиться.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сонце.

Ви наповнені життям та бажанням робити те, чого ще не робили. Ви бачите світ як карту можливостей, яку хотілося б вивчити.

Можливо, ви не знаєте, з чого почати зараз, але ви можете жити в цей момент і робити все, що у ваших силах. Призначати цілі. Мрійте та отримуйте від цього задоволення.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Диявол

Вам не потрібно піддаватися мисленню, яке зрештою завдасть вам шкоди.

Ви можете вибрати інше, навіть якщо це складно. Зараз ви можете відчути запах власної слабкості, і це лякає вас найбільше.

Але пам'ятайте: бачити речі такими, якими вони є, це перший крок до зцілення. Продовжуйте ставити одну ногу перед іншою.

Ви майже подолали цей поріг болю та вступили у нове життя.

Джерело: yourtango .

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