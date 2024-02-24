Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 24 февраля.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака 24 февраля.

Солнце будет находиться в знаке зодиака Рыб, мечтательном и духовном месте для этого светила.

Следующие несколько дней благоприятны для дел, которые выделят вас из толпы.

Не торопите события, если можете, — вот общий посыл.

Обратите внимание на свой духовный путь , сохраняйте позитивный настрой и найдите время, чтобы во всем разобраться, прежде чем действовать.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 24 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Не бойтесь, что вы многое упускаете. У вас есть божественная цель, которую никто не может у вас отнять. Есть много возможностей, чтобы обойти.

Вам не нужно беспокоиться о том, что то, что вы хотите, закончится, потому что если это произойдет, то это не предназначалось для вас.

Именно ваша уникальность принесет вам что-то и сохранит ее для вас не только в подходящий момент, но и всегда. Мир полон безграничного изобилия.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Мечей.

У страха есть забавный способ заставить вас почувствовать, что вы не можете избежать плохой ситуации, но правда в том, что, возможно, это потребует времени (больше, чем вы надеялись) и стратегии.

Возможно, вам придется сделать шаг назад и вздохнуть, чтобы успокоить свой разум. Возможно, вы увидите вещи лучше, если немного расслабитесь.

Дверь, которую вам нужно открыть, может быть невидимой из-за стресса, который вы испытываете. Как только ваш ум прояснится, вы легко это заметите.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

В итоге вы взорвались и позволили кому-то высказать свое мнение. Возможно, вы сожгли мост, но вы также можете его восстановить.

Требуется огромное мужество, чтобы признать, что вы вышли за рамки дозволенного. Вы можете почувствовать, что проглотить свою гордость перед кем-то — это больше, чем вы можете вынести.

Вам не обязательно говорить им это, но вы можете признать свою высшую силу, чтобы добиться большего, а затем двигаться дальше.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Семерка Мечей.

Вас лишили душевного спокойствия. Вам не оказали того уважения, которого вы заслужили, и это не нормально.

У вас есть право расстраиваться, но вы также можете использовать это как возможность стать более значительным человеком. Позвольте себе извлечь уроки из этого опыта.

Дайте себе разрешение расти вместо того, чтобы позволять кому-то другому заставлять вас чувствовать себя на дне.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Когда вы хватаетесь за соломинку и пытаетесь контролировать людей, места, ситуации или вещи, вы обнаруживаете, что жизнь на самом деле не так уж и счастлива. Страшно позволить миру идти своим чередом.

Но красота познания дара освобождения состоит в том, что вы укрепляете доверие в своем сердце.

Вы можете узнать, что Вселенная не сбросит вас на голову, когда жизнь выйдет из-под контроля. Вы увидите, что, несмотря на все ваши страхи, вы в надежных руках.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Смерть.

Вы начинаете лучше осознавать, что вам нравится, а что нет, и это начало нового, удивительного приключения, в котором вы сможете выбирать свой путь и делать то, что соответствует вашей внутренней истине.

Да, грустно видеть то, что ты когда-то любил, видимым только в зеркале заднего вида, но как здорово видеть все, что ты когда-либо хотел, прямо перед собой всю оставшуюся жизнь!

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные.

Когда вы начинаете принимать решения, будь то по незнанию или по желанию, вы видите вещи по-другому. Вы больше не позволяете наивности быть вашим проводником.

Вы решаете позволить своей радости и счастью стать светом вашей жизни и причиной, по которой вы двигаетесь вперед. Вы можете влюбиться в эту жизнь, вы делаете один выбор за раз, но вам нужно с чего-то начинать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Мир

Вы поднимаетесь по лестнице успеха, и вам пришлось наступить на несколько пальцев ног, чтобы достичь ее.

Возможно, вы даже не представляете, как вам удалось продержаться так долго. Вы очень много работали, а другим это, возможно, даже казалось легким.

Чтобы оставаться на вершине, вам потребуется продолжать упорствовать и упорствовать. Тот факт, что вы достигли своей цели, не означает, что это путешествие окончено.

Это означает, что все только начинается, и вам придется стать воином в своей жизни.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов.

Сейчас вы делаете слишком много работы, и вам придется отпустить часть этой работы, иначе вы просто утомитесь и быстро доберетесь до цели. Вы думали, что это единственный путь, но это не так.

Правда в том, что даже если вы сосредоточитесь на чем-то одном лишь на какое-то время, вы все равно добьетесь успеха – возможно, даже большего, чем вы ожидали, выполняя кучу маленьких дел каждый день.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Вы цените то, что есть в вашей жизни. Вот почему, когда вы чувствуете, что кто-то имеет отношение к своим правам, вы расстраиваетесь и даже злитесь.

Вы не можете изменить образ мышления других, даже если попытаетесь, но вы можете использовать свою жизнь как образец хорошей жизни, и, надеюсь, они поймут, что вы делаете, и повысят свою осведомленность, возможно, даже улучшится.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Солнце.

Вы наполнены жизнью и желанием делать то, чего еще не делали. Вы видите мир как карту возможностей, которую вам хотелось бы изучить.

Возможно, вы не знаете, с чего начать прямо сейчас, но вы можете жить в этот момент и делать все, что в ваших силах. Назначать цели. Мечтайте и получайте от этого удовольствие.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Дьявол

Вам не нужно поддаваться мышлению, которое в конечном итоге причинит вам вред.

У вас есть возможность выбрать другое, даже если это сложно. Прямо сейчас вы можете почувствовать запах собственной слабости, и это пугает вас больше всего.

Но помните: видеть вещи такими, какие они есть, — это первый шаг к исцелению. Продолжайте ставить одну ногу перед другой.

Вы почти преодолели этот порог боли и вступили в новую жизнь.

Источник: yourtango.

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